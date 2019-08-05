Ко всему нужно относится с душой
Здравствуйте, я занимаюсь фрилансом более 10 лет, основная моя специализация, это обработка фотографий и видеомонтаж,здесь чувствую себя как рыба в воде,вы смело можете доверить мне свои самые необычные фантазии и будьте уверены,вы получите результат лучше чем вы ожидаете.
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