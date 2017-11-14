Dark_Flame

Александр Dark_Flame

 
39 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Приветствую вас .

 

Пишу недавно, но с удовольствием на любые темы. Успел принять  участие в паре проектов (помогал знакомой). Решил стартовать во фрилансе самостоятельно. 

Основные виды работ:

Рерайтинг, копирайтинг, новости, переводы текстов: англ-рус, рус-укр, укр-рус. 

Есть опыт в таких работах как:

  • наполнение сайтов и интернет-магазинов(публикация текстов и добавление  картинок);
  • написании инструкций (авторские тексты или же качественный рерайтинг с указанных вами источников или же моих);
  • описание категорий, товаров, услуг(авторские тексты или же качественный рерайтинг с указанных вами источников или же моих);
  • подбор фото(поиск в интернете фото для вашего товара услуги);
  • нейминг(придумаю название вашим компании,магазину, товару, услуге);
  • транскрибация(перевод аудио и видео файлов в текст).
Качество и уникальность своих работ гарантирую.

Подробности в личной переписке.

С удовольствием выполню тестовые оплачиваемые задания. Время - деньги. 