Dark_Flame

Приветствую вас .
Пишу недавно, но с удовольствием на любые темы. Успел принять участие в паре проектов (помогал знакомой). Решил стартовать во фрилансе самостоятельно.
Основные виды работ:
Рерайтинг, копирайтинг, новости, переводы текстов: англ-рус, рус-укр, укр-рус.
Есть опыт в таких работах как:
- наполнение сайтов и интернет-магазинов(публикация текстов и добавление картинок);
- написании инструкций (авторские тексты или же качественный рерайтинг с указанных вами источников или же моих);
- описание категорий, товаров, услуг(авторские тексты или же качественный рерайтинг с указанных вами источников или же моих);
- подбор фото(поиск в интернете фото для вашего товара услуги);
- нейминг(придумаю название вашим компании,магазину, товару, услуге);
- транскрибация(перевод аудио и видео файлов в текст).
Подробности в личной переписке.
С удовольствием выполню тестовые оплачиваемые задания. Время - деньги.