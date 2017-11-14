Dark_Flame

Приветствую вас .

Пишу недавно, но с удовольствием на любые темы. Успел принять участие в паре проектов (помогал знакомой). Решил стартовать во фрилансе самостоятельно.

Основные виды работ:

Рерайтинг, копирайтинг, новости, переводы текстов: англ-рус, рус-укр, укр-рус.

Есть опыт в таких работах как:

наполнение сайтов и интернет-магазинов(публикация текстов и добавление картинок);

написании инструкций (авторские тексты или же качественный рерайтинг с указанных вами источников или же моих);

описание категорий, товаров, услуг(авторские тексты или же качественный рерайтинг с указанных вами источников или же моих);

подбор фото(поиск в интернете фото для вашего товара услуги);

нейминг(придумаю название вашим компании,магазину, товару, услуге);

транскрибация(перевод аудио и видео файлов в текст).

Качество и уникальность своих работ гарантирую.

Подробности в личной переписке.

С удовольствием выполню тестовые оплачиваемые задания. Время - деньги.