Darkness13

Бабраев Арсен Darkness13

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сайты любой сложности. Верстка, адаптивность, кросбраузерность и посадка на WordPress. Качественно, В срок.

Выгода для Вас:

  • В тичении 2 недель все правки и доработки бесплатно;
  • Адаптивная верстка на основе PSD макета для ПК(не нужно создавать дополнительный макет для мобильных устройств сам все подганю);
My skills:

  • HTML5,
  • CSS3,
  • JS, JQ,
  • BOOTSTRAP 4,
  • BEM,
  • FLEX BOX
  • GULP/SASS(SCSS)/LASS;
  • WordPress

Основные принципы работы: 

соблюдение сроков

вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)

Оплата

  • работаю по 20-30% предоплате (для постоянных клиентов индивидуальные условия)
  • способы оплаты -  Webmoney, QIWI