Darkness13

Сайты любой сложности. Верстка, адаптивность, кросбраузерность и посадка на WordPress. Качественно, В срок.
Выгода для Вас:
- В тичении 2 недель все правки и доработки бесплатно;
- Адаптивная верстка на основе PSD макета для ПК(не нужно создавать дополнительный макет для мобильных устройств сам все подганю);
- HTML5,
- CSS3,
- JS, JQ,
- BOOTSTRAP 4,
- BEM,
- FLEX BOX
- GULP/SASS(SCSS)/LASS;
- WordPress
Основные принципы работы:
соблюдение сроков
вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
Оплата
- работаю по 20-30% предоплате (для постоянных клиентов индивидуальные условия)
- способы оплаты - Webmoney, QIWI