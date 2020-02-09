Darkness13

Сайты любой сложности. Верстка, адаптивность, кросбраузерность и посадка на WordPress. Качественно, В срок.

Выгода для Вас:

В тичении 2 недель все правки и доработки бесплатно;

Адаптивная верстка на основе PSD макета для ПК(не нужно создавать дополнительный макет для мобильных устройств сам все подганю);

HTML5,

CSS3,

JS, JQ,

BOOTSTRAP 4,

BEM,

FLEX BOX

GULP/SASS(SCSS)/LASS;

WordPress

Основные принципы работы:

соблюдение сроков

вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)

Оплата