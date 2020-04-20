Услуги транскрибации, рерайта, копирайта, редактуры, постов в инстаграмм, биографии, помощь с написанием книг

Доброго времени суток!

Спасибо, за то, что обратили свое внимание на мою скромную личность.

Еще со школьной скамьи мне нравилось писать и быть услышанной. На данный момент я практикующий бухгалтер, но это не мешает мне заниматься любимым делом в свободное от работы время.

На заказ я пишу уже около года. Кто-то скажет, что это же не 5 и не 10! Я не спорю, может срок не так внушителен, но за это время я написала огромное количество текстов на различные тематики в разных стилях. В моем списке:

энциклопедические статьи (от медицины до работы карбюратора мотоцикла),

продающие коротыши для инстаграм,

сторитейл посты,

заработок в интернете для чайников,

диетическое питание,

женские блоги

и много чего еще о чем так быстро и не вспомнить...

не берусь

Я обожаю интересные проекты, в которых мне необходимо много прочитать и узнать, а потом качественно это все изложить. Никогдаза проекты, которые мне не интересны, либо я по какой-то причине могу не справится — ибо зачем тратить свое и ваше время?

Если вам нужны отзывы, вы можете прочесть их на: https://freelancehunt.com/freelancer/DarlinBrooks.html