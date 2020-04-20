Услуги транскрибации, рерайта, копирайта, редактуры, постов в инстаграмм, биографии, помощь с написанием книг
Доброго времени суток!
Спасибо, за то, что обратили свое внимание на мою скромную личность.
Еще со школьной скамьи мне нравилось писать и быть услышанной. На данный момент я практикующий бухгалтер, но это не мешает мне заниматься любимым делом в свободное от работы время.
На заказ я пишу уже около года. Кто-то скажет, что это же не 5 и не 10! Я не спорю, может срок не так внушителен, но за это время я написала огромное количество текстов на различные тематики в разных стилях. В моем списке:
- энциклопедические статьи (от медицины до работы карбюратора мотоцикла),
- продающие коротыши для инстаграм,
- сторитейл посты,
- заработок в интернете для чайников,
- диетическое питание,
- женские блоги
- и много чего еще о чем так быстро и не вспомнить...
Если вам нужны отзывы, вы можете прочесть их на: https://freelancehunt.com/freelancer/DarlinBrooks.html
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Дарья спасибо за работу, ваши названия подошли.
Ответный отзыв
Спасибо, интересный проект, приятный заказчик. Рекомендую.