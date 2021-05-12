Добра Вам珞
Если хочется чего-то особенного, некую диковинку, вызывающюю жгучий интерес - то это ко мне! Снимайте шляпу, проходите) На моем столе навыков:
Проработка всех письменных инструментов компании. Коммерческое предложение, эл. письма, смс рассылки, распорядок дня работников, мотивирующие вывески для офиса, резюме. Исправлю Ваш текст, или напишу новый.
Слоганы, речевки.
Статьи.
Текст на захват лида.
Рекламные листовки, визитки.
УТП для сайтов и соц. сетей.
Любой текст на сайте, описание товаров.
На выбранную тему напишу интересный простой текст для БЛОГЕРОВ, для поста или записи видео.
Пишу стихи: на какую-то тему; поздравления, сшибающие с ног; смешные (поздравление коллеги, шефа и др.) письма о любви, примерении и пр.
💪Моё нерушимое ПРАВИЛО - Достоверность информации в тексте, который я кладу на блюдечко заказчику.
Во избежании ошибок, нехватки информации или её неточности, я укажу сферы, в которых я хорошо разбираюсь или являюсь экспертом. Эту информацию я знаю, а если что-то неведомо, я в курсе где проверить, в отличии от вообще не интересующих меня областей.
Тематика:
- Зож, от А до Я. Питание, чистки, голодание, уход за кожей, самомассаж, йога, бег, велосипед
- Алкоголизм, наркомания, курение
- Медитация, осознанность, сила мысли.
- Психология, эзотерика, наука, нейромаркетинг, семантика
- Самопознание, самообразование, самореализация
- Семейные отношения, дети, поколение
- Дети сироты
- История, География
- Военная техника, оружие
- Христианство, Ислам, Буддизм
- Рисование, музыка, фото, видео
- Танцы, особенно восточные
- Швейное дело, мода
- Парикмахерское искусство
- Кулинария
- Туризм. Конная езда, походы в горы
- Отели, рестораны, фастфуд
- Автомойка
- Бытовая техника
- Баня, закаливание
- Природа, животные, растения
- Сад огород, жизнь в деревне
- Планета, космос
Если не нашли нужную тему, напишите мне, возможно я её здесь не указала или я проявлю интерес к Вашей тематике)
襁"Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня"))))
Выполню задание хорошо и в срок.
Благодарю за внимание, особенно, если дочитали до конца!Всех Благ Вам