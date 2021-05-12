➡️Копирайтер - Маркетолог

Добра Вам珞

Если хочется чего-то особенного, некую диковинку, вызывающюю жгучий интерес - то это ко мне! Снимайте шляпу, проходите) На моем столе навыков:

Проработка всех письменных инструментов компании. Коммерческое предложение, эл. письма, смс рассылки, распорядок дня работников, мотивирующие вывески для офиса, резюме. Исправлю Ваш текст, или напишу новый.

Слоганы, речевки.

Статьи.

Текст на захват лида.

Рекламные листовки, визитки.

УТП для сайтов и соц. сетей.

Любой текст на сайте, описание товаров.

На выбранную тему напишу интересный простой текст для БЛОГЕРОВ, для поста или записи видео.

Пишу стихи: на какую-то тему; поздравления, сшибающие с ног; смешные (поздравление коллеги, шефа и др.) письма о любви, примерении и пр.

💪Моё нерушимое ПРАВИЛО - Достоверность информации в тексте, который я кладу на блюдечко заказчику.

Во избежании ошибок, нехватки информации или её неточности, я укажу сферы, в которых я хорошо разбираюсь или являюсь экспертом. Эту информацию я знаю, а если что-то неведомо, я в курсе где проверить, в отличии от вообще не интересующих меня областей.

Тематика:

- Зож, от А до Я. Питание, чистки, голодание, уход за кожей, самомассаж, йога, бег, велосипед

- Алкоголизм, наркомания, курение

- Медитация, осознанность, сила мысли.

- Психология, эзотерика, наука, нейромаркетинг, семантика

- Самопознание, самообразование, самореализация

- Семейные отношения, дети, поколение

- Дети сироты

- История, География

- Военная техника, оружие

- Христианство, Ислам, Буддизм

- Рисование, музыка, фото, видео

- Танцы, особенно восточные

- Швейное дело, мода

- Парикмахерское искусство

- Кулинария

- Туризм. Конная езда, походы в горы

- Отели, рестораны, фастфуд

- Автомойка

- Бытовая техника

- Баня, закаливание

- Природа, животные, растения

- Сад огород, жизнь в деревне

- Планета, космос

Если не нашли нужную тему, напишите мне, возможно я её здесь не указала или я проявлю интерес к Вашей тематике)

襁"Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня"))))

Выполню задание хорошо и в срок.

Благодарю за внимание, особенно, если дочитали до конца!Всех Благ Вам 