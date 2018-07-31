Нужна качественная контекстная реклама? Свяжитесь со мной.

Занимаюсь рекламой в: Google.AdWords, Yandex.Direct.

Использую для анализа: Google Analytics, Yandex.Metrika,

Так же выполняю аудит контекстных кампаний.

Оплат 100% предоплата, с помощью Webmoney, Приват24 или Яндекс Деньги.

Стоимость:

Настройка РК в одной системе – от 2600 грн. (единоразовый платеж)

Настройка РК в 2 системах – от 4500 грн.

Сопровождение РК в течение месяца за 1 систему – от 2000 грн. (ежемесячная оплата)

Сроки запуска:

От 7 дней на подготовку материала, который отправляется вам на утверждение.

2 дня, на заливку и настройку рекламных кампаний.

Обратившись ко мне вы получите: материал на утверждение (ключевые слова, тексты объявлений, расширения, минус слова, настроенные рекламные кампании и настроенные цели в системах веб-аналитики).