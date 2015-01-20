Я новичек, конечно любой новичек всегда испытывает кое какие трудности! Я готова работать 7 дней в неделю, за хорошую оплату!

Человек я образованный с четкими целями на жизнь и огромным желанием зарабатывать! Сейчас нахожусь у родителей в поселке и поэтому испытываю некие трудности с работой! Работа обычным продавцом в магазине не в моей перспективе! Что я умею делать? Писать текста на различные темы, раскручивать группу не пробовала, но можно попытаться, все что зависит от меня я буду выполнять на 100%. Я имею знания в области Фитнеса, спортивного и здорового питания, психологии, философии, музыки, косметики, хорошо развито чувство вкуса поэтому могла бы попробовать свои силы в области дизайна, но к сожалению не имею определенных программ! Естественно готова учиться. Много знаю о животных. В общем все что зависеть будет от меня я выполню на 100%.