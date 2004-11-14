Dasha_324

Дарья Dasha_324

 
20 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Меньше слов - больше работы. Выполню любую работу в кратчайшие сроки

Добрый вечер. Меня зовут Дарья. Я переводчик, в этой сфере уже имею опыт, могу перевести абсолютно любой текст без переводчика, являюсь обладателем Украинского, Русского, Английского, Чешского. Также я целеустремлённый человек и коммуникабельный, могу найти общий язык со всеми, выполняю работу строго в срок, Если нужно выполнить работу в краткие сроки и качественно то это ко мне)Также я увлекаюсь танцами и волейболом, также изучаю немецкий язык, вообще я очень общительная персона.

Буду рада сотрудничеству с вами.

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marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
чесний замовник, вчасно оплачує роботу.
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