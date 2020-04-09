www.dyverse.ru

Добрый день! Меня зовут Дарья. Пишу стихи и песни с 12 лет -большую часть жизни.. после рождения дочери начала придумывть сказки и сценарии для детских праздниковэто занятие для души.. и я этим очень этим дорожунесколько лет назад вышел сборник моих стихов, 2 диска с песнями на мои стихи. Познакомиться с моим творчеством вы можете на сайте www.dyverse.ru. Также по роду своей проф. деятельности работаю с текстами (редактура, корректура, написание текстов на заказ).