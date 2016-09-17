Junior graphic/brand designer

Создам дизайн бренда/осуществлю ребрендинг вашей компании: от логотипа и цветовой палитры в соответствии с исходными данными (такими, как ЦА, атрибуты и ценности организации) до дизайн-кода постеров, визиток и всего, что понадобится для нужд компании.

portfolio: https://drive.google.com/drive/folders/1GF6BywWwQ7R1tLIB5erSY4_jeK7iwBKn?usp=sharing