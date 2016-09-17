DeQurta

Данил DeQurta

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Junior graphic/brand designer

Создам дизайн бренда/осуществлю ребрендинг вашей компании: от логотипа и цветовой палитры в соответствии с исходными данными (такими, как ЦА, атрибуты и ценности организации) до дизайн-кода постеров, визиток и всего, что понадобится для нужд компании.

portfolio: https://drive.google.com/drive/folders/1GF6BywWwQ7R1tLIB5erSY4_jeK7iwBKn?usp=sharing

Отзывы заказчиков

ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Сверстать шаблон документа в html
HTML
Данил оперативно выполнил задание и всё четко по ТЗ. Спасибо!
Иван ясно поставил задачу, оплатил сразу же, как только я показал результат.
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