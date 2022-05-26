Dead_pooL

Сергей Dead_pooL

 
22 годаРоссия/Бодайбо
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Начинающий фрилансер. Обучаюсь в институте. Планирую развиваться в сфере фриланса.

Отзывы заказчиков
mamadviga
Оксана 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
$2
10 баллов
2 года назад
Расшифровать в текст аудиозапись 18 мин.
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