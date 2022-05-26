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Сергей
Dead_pooL
Dead_pooL
22 года
Россия
/
Бодайбо
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
1 отзыв
Начинающий фрилансер. Обучаюсь в институте. Планирую развиваться в сфере фриланса.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Оксана
mamadviga
40 лет
Россия
2 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 отзывов
(-1)
$2
10 баллов
2 года назад
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Отзывы заказчиков
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