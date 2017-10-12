Decisions

Александр Decisions

 
39 летУкраина/Чернигов
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Корректность и пунктуальность

   Профильное высшее образование, работа в фрилансе по созданию сайтов под ключ и дизайну - более 3-х лет. Больше всего ценю свою репутацию и обоюдную корректность в работе с заказчиками.

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