Корректность и пунктуальность
Профильное высшее образование, работа в фрилансе по созданию сайтов под ключ и дизайну - более 3-х лет. Больше всего ценю свою репутацию и обоюдную корректность в работе с заказчиками.
Портфолио
- Билборд101 просмотр
- Этикетки116 просмотров
- Евро буклет145 просмотров
- Ретушь фото129 просмотров
- Логотип сайта127 просмотров
- Логотип сайта130 просмотров
- Логотип на коробку конфет127 просмотров
- Логотип сайта138 просмотров
- Сайт по продаже автозапчастей(TECDOC)107 просмотров
- Ломбард127 просмотров
- Сайт автозапчастей. с модулем TECDOC116 просмотров