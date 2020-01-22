DelmarBarasa

Видео и аудио монтаж,Sound – дизайнер, Sound – продюсер .

Видеомонтажер по профессии

Sound – дизайнер, Sound – продюсер

Имеется многолетний опыта работы с видео, иллюстрациями, звуком.

Знание программ Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition, Mixcraft.

Изготавливал видеоряд для крупных театральных постановок, телевизионных программ, учебных заведений, Youtube – каналов. Оформление логотипов, шапок для Youtube, превью для видео. Написание авторских треков для Ваших видео.