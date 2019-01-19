Видеомонтажер

Делаю видеомонтаж!

Доброго времени суток !

Меня зовут Антон ,мне 22 года.

В чем преимущества работы со мной:

• Пунктуальность исполнения.

• Скорость.

• Качество работы.

• В наличии имеется хороший компьютер.

Напиши мне и мы доведем идею до реализации!

Мои работы можно найти здесь:

https://www.youtube.com/channel/UC6QSfh4rrrejPNvstAvieMQ/videos?shelf_id=0&view_as=subscriber&view=0&sort=dd

Связаться со мной можно через:

VK:https://vk.com/toshastig

Telegram : t.me/DemC0