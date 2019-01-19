DemCo

Антон Стороженко DemCo

 
27 летРоссия/Курск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтажер

Делаю видеомонтаж!

Доброго времени суток !

Меня зовут Антон ,мне 22 года. 

В чем преимущества работы со мной:

• Пунктуальность исполнения.

• Скорость.

• Качество работы.

• В наличии имеется хороший компьютер. 

Напиши мне и мы доведем идею до реализации!

Мои работы можно найти здесь: 

https://www.youtube.com/channel/UC6QSfh4rrrejPNvstAvieMQ/videos?shelf_id=0&view_as=subscriber&view=0&sort=dd

Связаться со мной можно через: 

VK:https://vk.com/toshastig

Telegram : t.me/DemC0

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