Видеомонтажер
Делаю видеомонтаж!
Доброго времени суток !
Меня зовут Антон ,мне 22 года.
В чем преимущества работы со мной:
• Пунктуальность исполнения.
• Скорость.
• Качество работы.
• В наличии имеется хороший компьютер.
Напиши мне и мы доведем идею до реализации!
Мои работы можно найти здесь:
https://www.youtube.com/channel/UC6QSfh4rrrejPNvstAvieMQ/videos?shelf_id=0&view_as=subscriber&view=0&sort=dd
Связаться со мной можно через:
Telegram : t.me/DemC0
Действие аккаунта приостановлено!
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- Ролики по Just Dance128 просмотров