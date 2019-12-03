Demes

Дмитрий Demes

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов / Внесение правок в сайты на DLE, WP, OpenCart

Оказываю услуги по разработке сайтов на DLE, WP, OpenCart, а также услуги по внесению различных правок.

Отзывы заказчиков

Den4ikkaka
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$42
2 балла
5 лет назад
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Взял заказ, начал делать и пропал. Не отвечает и игнорирует... Если цените свое время, то не советую http://prntscr.com/q6pap7 Это как понимать? У все все работало и вы онлайн периодически были... так что не надо мне тут ..
Может быть, потому что веблансер не работает уже как 3 дня.. если что можем изменить отзыв друг другу.
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