Разработка сайтов / Внесение правок в сайты на DLE, WP, OpenCart
Оказываю услуги по разработке сайтов на DLE, WP, OpenCart, а также услуги по внесению различных правок.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$42
2 балла
5 лет назад
Взял заказ, начал делать и пропал. Не отвечает и игнорирует... Если цените свое время, то не советую http://prntscr.com/q6pap7 Это как понимать? У все все работало и вы онлайн периодически были... так что не надо мне тут ..
Ответный отзыв
Может быть, потому что веблансер не работает уже как 3 дня.. если что можем изменить отзыв друг другу.