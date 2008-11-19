Я занимаюсь всем что связано с рекламой уже 7 лет. За это время успел получить огромный опыт в полиграфии (как в качестве печатника так и в качестве дизайнера) и наружной рекламе (аналогично). Последнее время больше занимаюсь "наружкой", проектированием и изготовлением рекламных конструкций и дизайном интерьеров. Вообще люблю сам делать то что нарисовал, в "наружке" всегда совмещаю практику с дизайном (люблю возится с пластиком, пленками и т.д.). Идей креативных масса, но в нашем городе люди не привыкли платить деньги за идеи (эх, далеко нам до Европы). Я один из тех людей которые любят работать, так что будут просьбы обращайтесь. Расценки приятные! :-))

P.S. В моем портфолио 2,4% от всех моих работ за 2006-2008г.