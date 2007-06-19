Пол: мужской

Год рождения: 1982

Образование: Высшее

Опыт работы: год

Знания и навыки:

- Владение: HTML, WML, PHP, JavaScript, MySQL.

- Опыт программирования под WEB для хостинга построенного на *nix - платформах.

- Умение работать с FTP клиентами.

- Знание и умение проектирования БД.

- Умение разбираться и поддерживать чужой код.

- Знание Apache (инсталляция и настройка).

Работы: http://modus-mobile.com, писал движок и систему управления содержимым данного сайта.

Есть опыт создания инет-магазина, если желаете могу выложить для демонстрации.

Сейчас занимаюсь разработкой системы управления контентом (CMS)