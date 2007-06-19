Пол: мужской
Год рождения: 1982
Образование: Высшее
Опыт работы: год
Знания и навыки:
- Владение: HTML, WML, PHP, JavaScript, MySQL.
- Опыт программирования под WEB для хостинга построенного на *nix - платформах.
- Умение работать с FTP клиентами.
- Знание и умение проектирования БД.
- Умение разбираться и поддерживать чужой код.
- Знание Apache (инсталляция и настройка).
Работы: http://modus-mobile.com, писал движок и систему управления содержимым данного сайта.
Есть опыт создания инет-магазина, если желаете могу выложить для демонстрации.
Сейчас занимаюсь разработкой системы управления контентом (CMS)
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