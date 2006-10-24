Організаторами «Молодого радіо» є випускники Могилянської школи журналістики та студенти Києво-Могилянської Академії. Його створення відбулося за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Творча студія «Молоде радіо» пропонує слухачам авторські передачі найрізноманітнішої тематики, оперативні новини, а також обговорення у прямому ефірі з актуальних тем та подій.

Ми не ставимо мети просто повідомляти інформацію, адже це є кому робити і без нас. Ми переконані: життя надто цікаве, щоб повідомляти про нього сухо. У житті світу, нашої країни, нашого міста, у нашому власному житті й у житті людей, які нас оточують, щодня трапляється щось важливе й цікаве.

Наше радіо для того, хто цікавиться не лише політичними новинами, результатом останнього футбольного матчу, прогнозом погоди та курсом валют. Цікавих тем насправді безліч! Багато з них проходять повз увагу тих, хто звик мислити шаблонами. Але це – не про нас.

Наше кредо - «Свіжий погляд на цікавий світ!». Ми не боїмося експериментувати. Бо ми – молоді. І наше радіо – для молодих. Для того, хто не боїться нового, хто не звик ховатися від життя. Для того, хто хоче розбиратися в тому, що відбувається навколо. Для того, хто в 20, 30 і 50 років вміє дивуватися життю й цінує кожну його мить.