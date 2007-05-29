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Константин Ашмарин
Depes
Depes
47 лет
Россия
/
Астрахань
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Гость
Россия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Разработка базы в ACCESS (курсовая работа)
Все сделанно на высшем уровне. Быстро, качественно,ранее условленного срока.рекомедную!
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Отзывы заказчиков
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