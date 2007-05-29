Depes

Константин Ашмарин Depes

 
47 летРоссия/Астрахань
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
bzmey
Россия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Разработка базы в ACCESS (курсовая работа)
Все сделанно на высшем уровне. Быстро, качественно,ранее условленного срока.рекомедную!