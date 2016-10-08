Des_o

Ольга Des_o

 
35 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн графический, полиграфический (также проф. препресс). Landing page.

Дизайн всех видов полиграфической продукции

Разработка дизайна икон и церковных изделий

Допечатная подготовка макетов

Верстка книжных изданий

Дизайн графический

Landing page

Портфолио http://aspid.photopr.ru/

Портфолио
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