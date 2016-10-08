Дизайн графический, полиграфический (также проф. препресс). Landing page.
Дизайн всех видов полиграфической продукции
Разработка дизайна икон и церковных изделий
Допечатная подготовка макетов
Верстка книжных изданий
Дизайн графический
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Портфолио http://aspid.photopr.ru/
Портфолио
- Дизайн и верстка книги210 просмотров
- Дизайн упаковочной бумаги и пакета.145 просмотров
- Дизайн логотипа для футболки188 просмотров
- Дизайн иконы Петра и Февронии279 просмотров
- Дизайн иконы Минской Богородицы193 просмотра
- Дизайн иконы Трех Радостей273 просмотра
- Дизайн иконы Спаситель188 просмотров
- Дизайн иконы Богородица Белоцерковская400 просмотров
- Дизайн иконы Древо Спасителя198 просмотров
- Дизайн иконы складень Николай Чудотворец183 просмотра
- Дизайн иконы складня Богородица160 просмотров
- Дизайн открытки С Днем Рождения146 просмотров