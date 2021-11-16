Команда по полному производству видео.
Опыт работы 7 лет.
- опыт в самых разных проектах и с самыми разными компаниями: Макдональдс, Клинское (САН ИнБев), Лада, Сибелко, РенТВ, телеканал Пятница, а так же разные ютуб каналы.
- Съемка и монтаж рекламы, короткометражек, репортажного видео, корпоративного видео,, тревл, для инстаграм и ютуб.
- Графическое оформление ютуб каналов, инфографика, рисовка и анимация объектов/людей, создание анимационных интро и лого, подбивка графических и видео шаблонов, моушн дизайн.
- Написания сценариев под любые задачи, в том числе с юмором).
Работа в программах:
- Adobe After Effects
- Adobe Illustrator
- Photoshop
- Adobe Audition
- Adobe Premier
В срочном порядке возьмусь за ваш заказ.
Шоурилы и некоторые работы можно посмотреть по ссылкам:
Съемка/монтаж https://vimeo.com/derevyankofilm
https://www.youtube.com/watch?v=kdh9ZLXxwBc&feature=emb_logo
VFX https://yadi.sk/i/VLVR3uZw0m42Nw
Для инстаграм (сценарии, съемка, монтаж) https://yadi.sk/i/9psqm-5X8RcI5Q
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- VFX109 просмотров
- Художественный короткометражный фильм117 просмотров
- Шоурил 2018104 просмотра
- Шоурил 2019111 просмотров