Команда по полному производству видео.

Опыт работы 7 лет.

опыт в самых разных проектах и с самыми разными компаниями: Макдональдс, Клинское (САН ИнБев), Лада, Сибелко, РенТВ, телеканал Пятница, а так же разные ютуб каналы.

Съемка и монтаж рекламы, короткометражек, репортажного видео, корпоративного видео,, тревл, для инстаграм и ютуб.

Графическое оформление ютуб каналов, инфографика, рисовка и анимация объектов/людей, создание анимационных интро и лого, подбивка графических и видео шаблонов, моушн дизайн.

Написания сценариев под любые задачи, в том числе с юмором).

Работа в программах:

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Photoshop

Adobe Audition

Adobe Premier

Работаю с заказами с горящими сроками, при необходимости круглосуточно.

В срочном порядке возьмусь за ваш заказ.

Шоурилы и некоторые работы можно посмотреть по ссылкам:

Съемка/монтаж https://vimeo.com/derevyankofilm

https://www.youtube.com/watch?v=kdh9ZLXxwBc&feature=emb_logo

VFX https://yadi.sk/i/VLVR3uZw0m42Nw

Для инстаграм (сценарии, съемка, монтаж) https://yadi.sk/i/9psqm-5X8RcI5Q