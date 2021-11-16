DianaDer

Диана DianaDer

 
31 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Команда по полному производству видео.

Опыт работы 7 лет.

  • опыт в самых разных проектах и с самыми разными компаниями: Макдональдс, Клинское (САН ИнБев), Лада, Сибелко, РенТВ, телеканал Пятница, а так же разные ютуб каналы.
  • Съемка и монтаж рекламы, короткометражек, репортажного видео, корпоративного видео,, тревл, для инстаграм и ютуб.
  • Графическое оформление ютуб каналов,  инфографика, рисовка и анимация объектов/людей, создание анимационных интро и лого, подбивка графических и видео шаблонов, моушн дизайн.
  • Написания сценариев под любые задачи, в том числе с юмором).
Знание языков:  русский, английский.

Работа в программах:

  • Adobe After Effects
  • Adobe Illustrator
  • Photoshop
  • Adobe Audition
  • Adobe Premier
Работаю с заказами с горящими сроками, при необходимости круглосуточно.  

В срочном порядке возьмусь за ваш заказ.

Шоурилы и некоторые работы можно посмотреть по ссылкам: 

Съемка/монтаж https://vimeo.com/derevyankofilm

https://www.youtube.com/watch?v=kdh9ZLXxwBc&feature=emb_logo

VFX https://yadi.sk/i/VLVR3uZw0m42Nw 

Для инстаграм (сценарии, съемка, монтаж) https://yadi.sk/i/9psqm-5X8RcI5Q

IllustratorPhotoshopAfter EffectsИнфографика
Портфолио