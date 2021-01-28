DianaDolgih

ОБО МНЕ
Я SMM специалист уже более 6 месяцев. Упаковываю профиль, создаю контент план. Настраиваю таргетированную рекламу в Instagram. На данный момент работаю на долгосрочной перспективе с Грибковой Евгенией - основательницей Московского многопрофильного учебного центра для мастеров красоты. Есть опыт в организации съемки видеоклипа.
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
SMM - продвижение
Создание - SMM стратегии
Ведение и упаковка профиля
Таргетинг в Instagram
Рерайтинг текстов
Контактная информация
Мобильный телефон: +7 (951) 251-78-83
Электронная почта: [email protected]
Домашний адрес: Россия, г. Челябинск
ОПЫТ РАБОТЫ
Smm-Специалист
Школа студия Евгении Грибковой/ август 2020 - настоящее время
-Ведение профиля Instagram (лента, сторис)
-Ведение групп ВК
-Настройка таргетированной рекламы
Smm-Специалист
Севостьянова Алёна/ мастер перманентного макияжа / декабрь 2020
- Упаковка профиля
- Настройка фейсбука
- Помощь в продвижении
ОБРАЗОВАНИЕ
ЮУрГУ - высшее образование
Высшая школа экономики и управления
Авторский SMM курс ВалеРии смирновой
погружение в Маркетинг и SMM
Трёхнедельный вводный курс в профессию SMM - специалиста
Skill boX
Направление - Инстамаркетолог
В процессе обучения на данный момент