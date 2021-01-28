DianaDolgih

SMM-специалист, таргетолог

ОБО МНЕ

Я SMM специалист уже более 6 месяцев. Упаковываю профиль, создаю контент план. Настраиваю таргетированную рекламу в Instagram. На данный момент работаю на долгосрочной перспективе с Грибковой Евгенией - основательницей Московского многопрофильного учебного центра для мастеров красоты. Есть опыт в организации съемки видеоклипа.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

SMM - продвижение

Создание - SMM стратегии

Ведение и упаковка профиля

Таргетинг в Instagram

Рерайтинг текстов

Контактная информация

Мобильный телефон: +7 (951) 251-78-83

Электронная почта: [email protected]

Домашний адрес: Россия, г. Челябинск

ОПЫТ РАБОТЫ

Smm-Специалист

Школа студия Евгении Грибковой/ август 2020 - настоящее время

-Ведение профиля Instagram (лента, сторис)

-Ведение групп ВК

-Настройка таргетированной рекламы

Smm-Специалист

Севостьянова Алёна/ мастер перманентного макияжа / декабрь 2020

- Упаковка профиля

- Настройка фейсбука

- Помощь в продвижении

ОБРАЗОВАНИЕ

ЮУрГУ - высшее образование

Высшая школа экономики и управления

Авторский SMM курс ВалеРии смирновой

погружение в Маркетинг и SMM

Трёхнедельный вводный курс в профессию SMM - специалиста

Skill boX

Направление - Инстамаркетолог

В процессе обучения на данный момент