Diana_Berdnikova

Удаленная работа: search!

Выполню:

- набор текста;

- форматирование документа.

Выберу работу на позиции:

- удаленный оператор на телефоне (интернет-магазин);

- привлечение клиентов/«холодные звонки»;

- call-менеджер

Преимущества:

- выполнение заказа строго по сроку;

- грамотная речь, приятный голос;

- техники продаж: могу, умею, практикую;

- работа без скрипта/со скриптом;

- самоорганизация процесса труда и вовлечённости на высоком уровне.

Опыт работы:

- Продажи телеком-услуг, сегмент B2B с 2015 г. по 2019г.

Образование:

- Высшее,

КГУ им. Н.А. Некрасова, Институт педагогики и психологии, кафедра «Социальная работа», 2013г.