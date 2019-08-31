Diana_Berdnikova

Удаленная работа: search!
Выполню:
- набор текста;
- форматирование документа.
Выберу работу на позиции:
- удаленный оператор на телефоне (интернет-магазин);
- привлечение клиентов/«холодные звонки»;
- call-менеджер
Преимущества:
- выполнение заказа строго по сроку;
- грамотная речь, приятный голос;
- техники продаж: могу, умею, практикую;
- работа без скрипта/со скриптом;
- самоорганизация процесса труда и вовлечённости на высоком уровне.
Опыт работы:
- Продажи телеком-услуг, сегмент B2B с 2015 г. по 2019г.
Образование:
- Высшее,
КГУ им. Н.А. Некрасова, Институт педагогики и психологии, кафедра «Социальная работа», 2013г.
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