Подбор персонала

Произвожу быстрый подбор линейных сотрудников по вашей заявке:

продавцов-консультантов

менеджеров по продажам

кассиров

товароведов

грузчиков

водителей и т.д.

Рассматриваю удаленный формат работы, когда личные собеседования проводите вы или я же по скайпу.

Также есть возможность проведения мною личных собеседований в г. Краснодар.

Преимущества:

В массовом подборе работаю более трех лет, имею опыт закрытия самых различных линейных вакансий.

Опыт:

1. Полная комплектация службы кейтеринга(29 фаст-фудов, 3 ресторна) и стюардинга(700 чел.) стадиона ФК Краснодар перед его открытием. Все позиции от грузчика до управляющего рестораном.

2. Обеспечение всех точек сети "Бургер Кинг" по ЮФО и СКФО (35шт) ночными уборщиками на протяжении года.

3. Подбор сотрудников в региональную торгово-розницную сеть "Байк Центр" (от работников торгового зала до ТОПов).

Ресурсы:

HH.ru

Avito.ru

Соц. сети

Telegram

Linked in

Гибкая система работы, индивидуальный подход к каждому заказчику.

По вашему желанию, предоставляю гарантийную замену в течении месяца.

Стоимость работы зависит от сложности, сроков и объема вашей заявки.

Работаю только по предоплате.