Произвожу быстрый подбор линейных сотрудников по вашей заявке:
- продавцов-консультантов
- менеджеров по продажам
- кассиров
- товароведов
- грузчиков
- водителей и т.д.
Также есть возможность проведения мною личных собеседований в г. Краснодар.
Преимущества:
В массовом подборе работаю более трех лет, имею опыт закрытия самых различных линейных вакансий.
Опыт:
1. Полная комплектация службы кейтеринга(29 фаст-фудов, 3 ресторна) и стюардинга(700 чел.) стадиона ФК Краснодар перед его открытием. Все позиции от грузчика до управляющего рестораном.
2. Обеспечение всех точек сети "Бургер Кинг" по ЮФО и СКФО (35шт) ночными уборщиками на протяжении года.
3. Подбор сотрудников в региональную торгово-розницную сеть "Байк Центр" (от работников торгового зала до ТОПов).
Ресурсы:
Гибкая система работы, индивидуальный подход к каждому заказчику.
По вашему желанию, предоставляю гарантийную замену в течении месяца.
Стоимость работы зависит от сложности, сроков и объема вашей заявки.
Работаю только по предоплате.