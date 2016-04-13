Написала игру раньше срока, заплатил только половину а остальную уже пол года как до сих пор не заплатил. По ТЗ все сделала, не хочет игру забирать и тестировать, плюс человек не один раз в пьяном состоянии писал какие то угрозы, чтоб вернула задаток, а на след день просил прощения. Не связывайтесь!!!!