Difoxi

Диана Difoxi

 
34 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
9221769
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва(-2)
$300
2 балла
8 лет назад
Необходимо написать игру под имеющейся проект
Крайне не довольны с задачей не справилась + деньги возвращать не хочет!!! Осторожно, разводит на деньги под любым предлогом ссылаясь на личные проблемы(((
Написала игру раньше срока, заплатил только половину а остальную уже пол года как до сих пор не заплатил. По ТЗ все сделала, не хочет игру забирать и тестировать, плюс человек не один раз в пьяном состоянии писал какие то угрозы, чтоб вернула задаток, а на след день просил прощения. Не связывайтесь!!!!
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