Помогаю оценить налоговые риски, восстановить бухгалтерию удаленно.

Цель: помощь в применении налогового законодательства, оценке налоговых рисков и последствий при работе с партнерами из Казахстана.

Профессиональные навыки:

Опытный бухгалтер, налоговый консультант с более чем десятилетним стажем работы в сферах торговли и услуг, имеется опыт разъяснения налогового законодательства Казахстана, вопросов налогообложения и кадрового учета, налоговой экспертизы сделок, автор статей по разъяснению налогового законодательства в периодических изданий, опыт публичных выступлений в семинарах, курсах, тренингах и вебинарах.

Знание норм МСФО, НСФО, восстановление учета, составление и ведение первичных документов, составление любых форм налоговой отчетности Республики Казахстан, контроль и проверка ведения учета в 1с удаленно.

Личные качества: