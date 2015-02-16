Цель: помощь в применении налогового законодательства, оценке налоговых рисков и последствий при работе с партнерами из Казахстана.
Профессиональные навыки:
Опытный бухгалтер, налоговый консультант с более чем десятилетним стажем работы в сферах торговли и услуг, имеется опыт разъяснения налогового законодательства Казахстана, вопросов налогообложения и кадрового учета, налоговой экспертизы сделок, автор статей по разъяснению налогового законодательства в периодических изданий, опыт публичных выступлений в семинарах, курсах, тренингах и вебинарах.
Знание норм МСФО, НСФО, восстановление учета, составление и ведение первичных документов, составление любых форм налоговой отчетности Республики Казахстан, контроль и проверка ведения учета в 1с удаленно.
Личные качества:
- Внимательность.
- Аккуратность.
- Самостоятельность. Полная самостоятельность в работе с документами и учетными процедурами.
- Стрессоустойчивость.
- Обучаемость.
- Ответственность.
- Умение принимать самостоятельно ответственные решения в рамках своей компетенции.
- В процессе выполнения любой работы выяснять все технические моменты и цели работы для достижения оптимального результата.
- Грамотное‚ четкое и своевременное выполнение самостоятельно своих обязанностей.
- Ответственный и профессиональный подход к работе‚ не только на своем участке.
- Умение чётко‚ понятно и обоснованно излагать свои выводы.