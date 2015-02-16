Dil_M

Диляра Dil_M

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Помогаю оценить налоговые риски, восстановить бухгалтерию удаленно.

Цель: помощь в применении налогового законодательства, оценке налоговых рисков и последствий при работе с партнерами из Казахстана.

Профессиональные навыки:

Опытный бухгалтер, налоговый консультант с более чем десятилетним стажем работы в сферах торговли и услуг, имеется опыт разъяснения налогового законодательства Казахстана, вопросов налогообложения и кадрового учета, налоговой экспертизы сделок, автор статей по разъяснению налогового законодательства в периодических изданий, опыт публичных выступлений в семинарах, курсах, тренингах и вебинарах.

Знание норм МСФО, НСФО, восстановление учета, составление и ведение первичных документов, составление любых форм налоговой отчетности Республики Казахстан, контроль и проверка ведения учета в 1с удаленно.

Личные качества:

  • Внимательность.
  • Аккуратность.
  • Самостоятельность. Полная самостоятельность в работе с документами и учетными процедурами.
  • Стрессоустойчивость.
  • Обучаемость.
  • Ответственность.
  • Умение принимать самостоятельно ответственные решения в рамках своей компетенции.
  • В процессе выполнения любой работы выяснять все технические моменты и цели работы для достижения оптимального результата.
  • Грамотное‚ четкое и своевременное выполнение самостоятельно своих обязанностей.
  • Ответственный и профессиональный подход к работе‚ не только на своем участке.
  • Умение чётко‚ понятно и обоснованно излагать свои выводы.