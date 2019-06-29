DimitriMirage

Интересует самое обычное мультяшное видео под клип. Около трех минут . Бютжет минимальный, интересуют в основном люди которые хотят сделать себе имя.
Видеомонтаж11 заявок
Закрыт
4 года назад
Интересует самое обычное мультяшное видео под клип. Около трех минут . Бютжет минимальный, интересуют в основном люди которые хотят сделать себе имя.
нужно создать 3-х минутное видео- мультик для музыки. задания простое , есть тз. в основном ищу начинающих так как задание не сложное. жду с примерами и с ценой выполнения заказа
нужен человек который может подобрать на слух ноты из мелодии... или напева... быстрое задания для профи