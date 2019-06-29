DimitriMirage

Дмитрий Галайчук DimitriMirage

 
30 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Видео мультфильм

    Интересует самое обычное мультяшное видео под клип. Около трех минут . Бютжет минимальный, интересуют в основном люди которые хотят сделать себе имя.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 2D анимация у векторе

    нужно создать 3-х минутное видео- мультик для музыки. задания простое , есть тз. в основном ищу начинающих так как задание не сложное. жду с примерами и с ценой выполнения заказа

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Музыкант

    нужен человек который может подобрать на слух ноты из мелодии... или напева... быстрое задания для профи

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад