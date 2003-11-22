Приветствую всех, я оказываю CG услуги по разработке или улучшению дизайна персонажей. Я около 5 лет работаю как с иностранными покупателями, так и с русскими ребятами.
У меня большой список работ, связанных с адопт сферой ( создание и купля/продажа персонажей по фиксированной, или установленной аукционом цене). Также я постоянно развиваюсь в CG арте, создаю полноценные качественные работы и часто работаю на заказ. Я развиваю не только коммерческие проекты, но и свои личные.
Я обладаю широкими возможностями по созданию персонажа на заказ. Я уделяю особое внимание к деталям, стараюсь создать благоприятную атмосферу при разговоре и обсуждении деталей заказа, я люблю много общаться)
Моими главными фаворитами являются - терпение и внимательность, а также я просто люблю расслабиться и работать на своей волне.
Я могу неожиданно приятно для вас закончить работу очень рано, я просто ненавижу нарушать сроки, поэтому все заказы, которые выполнены мною уже становятся готовы раньше срока. Я всегда готов пообщаться с заказчиком, ибо мнение заказчика очень важно.
Ну, это немного обо мне, а о работе - я ее очень люблю и особенно, когда я вижу рост своих навыков)
Портфолио
- Личный проект36 просмотров
- Личный проект42 просмотра
- Личный проект36 просмотров
- Личный проект - аватар36 просмотров
- Иностранный заказ реф листа33 просмотра
- Личный проект32 просмотра
- Дизайн персонажа - Танитос31 просмотр
- Личный проект33 просмотра
- Дизайн персонажа - Солнечный Луч33 просмотра