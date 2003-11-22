Привет, я CG 2D концепт художник, буду рад знакомству)

Приветствую всех, я оказываю CG услуги по разработке или улучшению дизайна персонажей. Я около 5 лет работаю как с иностранными покупателями, так и с русскими ребятами.

У меня большой список работ, связанных с адопт сферой ( создание и купля/продажа персонажей по фиксированной, или установленной аукционом цене). Также я постоянно развиваюсь в CG арте, создаю полноценные качественные работы и часто работаю на заказ. Я развиваю не только коммерческие проекты, но и свои личные.

Я обладаю широкими возможностями по созданию персонажа на заказ. Я уделяю особое внимание к деталям, стараюсь создать благоприятную атмосферу при разговоре и обсуждении деталей заказа, я люблю много общаться)

Моими главными фаворитами являются - терпение и внимательность, а также я просто люблю расслабиться и работать на своей волне.

Я могу неожиданно приятно для вас закончить работу очень рано, я просто ненавижу нарушать сроки, поэтому все заказы, которые выполнены мною уже становятся готовы раньше срока. Я всегда готов пообщаться с заказчиком, ибо мнение заказчика очень важно.

Ну, это немного обо мне, а о работе - я ее очень люблю и особенно, когда я вижу рост своих навыков)