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Сергей
DisignGroup
DisignGroup
27 лет
Россия
/
Краснодар
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
Оформлю вашу группу Вконтакте по самой демократичной цене!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Оформление для Танцевального коллектива "Аллегро"
330 просмотров
Оформление группы салона эротического массажа
106 просмотров
Оформление группы ВК интернет-магазина
120 просмотров
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