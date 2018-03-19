Добрый день.
Основная моя задача – обеспечить вам новые заявки, звонки, конверсии и продажи. Второстепенная задача – разработать стратегию по развитию и поставить Ваш бизнес на рельсы.
Профессиональные навыки и умения:
► опытный специалист по интернет-рекламе
► разработка стратегии развития
► увеличение продаж
► вывод нового продукта на рынок
► оценка эффективности сайта и настроенной рекламы
► настройка сквозной аналитики для фиксирования результатов
► контроль подрядчиков проекта по интернет-рекламе и разработке
► разработка сайта c конверсионными качествами, стимулирующие продажи
Профессиональные преимущества:
► Глубоко погружаюсь в бизнес
► Вытаскиваю новый и убыточный бизнес
► Анализирую все составляющие бизнес-модели
► Быстро окупаю инвестиции в рекламу
► Гарантировано привожу к прогнозируемому результату
► Точно соблюдаю сроки
Профессионально настраиваю рекламу:
► Яндекс Директ, Google Adwords
► Яндекс Маркет, Google Товары
► ВКонтакте, Facebook, MyTarget, Instagram
Профессионально продвигаю:
► Площадки в социальных сетях
► Интернет-магазины
► Сайты компаний, оказывающие услуги
► Информационные сайты
Профессионально владею:
► Контекстная реклама (Поиск, РСЯ, КМС, ретаргетинг и ремаркетинг)
► SEO (поисковая оптимизация сайта по запросам или трафику)
► Таргетированная реклама в социальных сетях
► Настройка аналитики (Roistat, Яндекс Метрика, Google Аналитика)
► Анализ бизнес-модели (сайт, интернет-реклама, отдел продаж)