Ditarget

Андрей Ditarget

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Добрый день. 

Основная моя задача – обеспечить вам новые заявки, звонки, конверсии и продажи. Второстепенная задача – разработать стратегию по развитию и поставить Ваш бизнес на рельсы. 

Профессиональные навыки и умения: 

► опытный специалист по интернет-рекламе 

► разработка стратегии развития 

► увеличение продаж 

► вывод нового продукта на рынок 

► оценка эффективности сайта и настроенной рекламы 

► настройка сквозной аналитики для фиксирования результатов 

► контроль подрядчиков проекта по интернет-рекламе и разработке 

► разработка сайта c конверсионными качествами, стимулирующие продажи 

Профессиональные преимущества: 

► Глубоко погружаюсь в бизнес 

► Вытаскиваю новый и убыточный бизнес 

► Анализирую все составляющие бизнес-модели 

► Быстро окупаю инвестиции в рекламу 

► Гарантировано привожу к прогнозируемому результату 

► Точно соблюдаю сроки 

Профессионально настраиваю рекламу: 

► Яндекс Директ, Google Adwords 

► Яндекс Маркет, Google Товары 

► ВКонтакте, Facebook, MyTarget, Instagram 

Профессионально продвигаю: 

► Площадки в социальных сетях 

► Интернет-магазины 

► Сайты компаний, оказывающие услуги 

► Информационные сайты 

Профессионально владею: 

► Контекстная реклама (Поиск, РСЯ, КМС, ретаргетинг и ремаркетинг)  

► SEO (поисковая оптимизация сайта по запросам или трафику)  

► Таргетированная реклама в социальных сетях  

► Настройка аналитики (Roistat, Яндекс Метрика, Google Аналитика)  

► Анализ бизнес-модели (сайт, интернет-реклама, отдел продаж) 