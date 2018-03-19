Добрый день.

Основная моя задача – обеспечить вам новые заявки, звонки, конверсии и продажи. Второстепенная задача – разработать стратегию по развитию и поставить Ваш бизнес на рельсы.

Профессиональные навыки и умения:

► опытный специалист по интернет-рекламе

► разработка стратегии развития

► увеличение продаж

► вывод нового продукта на рынок

► оценка эффективности сайта и настроенной рекламы

► настройка сквозной аналитики для фиксирования результатов

► контроль подрядчиков проекта по интернет-рекламе и разработке

► разработка сайта c конверсионными качествами, стимулирующие продажи

Профессиональные преимущества:

► Глубоко погружаюсь в бизнес

► Вытаскиваю новый и убыточный бизнес

► Анализирую все составляющие бизнес-модели

► Быстро окупаю инвестиции в рекламу

► Гарантировано привожу к прогнозируемому результату

► Точно соблюдаю сроки

Профессионально настраиваю рекламу:

► Яндекс Директ, Google Adwords

► Яндекс Маркет, Google Товары

► ВКонтакте, Facebook, MyTarget, Instagram

Профессионально продвигаю:

► Площадки в социальных сетях

► Интернет-магазины

► Сайты компаний, оказывающие услуги

► Информационные сайты

Профессионально владею:

► Контекстная реклама (Поиск, РСЯ, КМС, ретаргетинг и ремаркетинг)

► SEO (поисковая оптимизация сайта по запросам или трафику)

► Таргетированная реклама в социальных сетях

► Настройка аналитики (Roistat, Яндекс Метрика, Google Аналитика)

► Анализ бизнес-модели (сайт, интернет-реклама, отдел продаж)