Корректорская правка, расшифровка (транскрибация) аудиозаписей, 3D-моделирование
Приветствую!
Образование - высшее техническое (Московский политех, бывший МАМИ).
Оказываемые услуги:
- Корректорская правка - 20 руб. за 1000 знаков без учёта пробелов. Опыт - более 10 лет.
- Предметное 3D-моделирование - цена по договорённости.
- Оцифровка чёрно-белых фотоплёнок+лёгкая ретушь (типа удаления царапин) - 8 руб./1 кадр. Размер кадра - не больше 24 х 36 мм.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3D-графика837 просмотров
- Примеры корректорской правки и расшифровки аудио291 просмотр