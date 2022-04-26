Dmitri75

Дмитрий Dmitri75

 
48 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Корректорская правка, расшифровка (транскрибация) аудиозаписей, 3D-моделирование

Приветствую!

Образование - высшее техническое (Московский политех, бывший МАМИ).

Оказываемые услуги:

- Корректорская правка - 20 руб. за 1000 знаков без учёта пробелов. Опыт - более 10 лет.

- Предметное 3D-моделирование - цена по договорённости.

- Оцифровка чёрно-белых фотоплёнок+лёгкая ретушь (типа удаления царапин) - 8 руб./1 кадр. Размер кадра - не больше 24 х 36 мм.

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