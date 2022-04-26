Корректорская правка, расшифровка (транскрибация) аудиозаписей, 3D-моделирование Приветствую! Образование - высшее техническое (Московский политех, бывший МАМИ). Оказываемые услуги: - Корректорская правка - 20 руб. за 1000 знаков без учёта пробелов. Опыт - более 10 лет. - Предметное 3D-моделирование - цена по договорённости. - Оцифровка чёрно-белых фотоплёнок+лёгкая ретушь (типа удаления царапин) - 8 руб./1 кадр. Размер кадра - не больше 24 х 36 мм.

Я против войны в Украине !