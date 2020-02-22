DmitriySTO

Дмитрий Иванов DmitriySTO

 
27 летУкраина/Донецк
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

SEO - Копирайтер с опытом работы более 3-х лет. Работаю преимущественно с автомобильной тематикой. Пишу как обычные информационные статьи, так и продающие тексты.