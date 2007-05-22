Dmitriy_Shevtsov

Николаевич Дмитрий Dmitriy_Shevtsov

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Мой кошелек WebMoney

WMZ287068756512

WMR307343537429

Мой кошелек Яндекс.деньги

41001140136815

Информация для переводов «UNIStream»

Получатель: Шевцов Дмитрий Николаевич

Россия, г. Москва, Свободный проспект — опер. касса № 49 ОАО КБ "Юнистрим"

Отзывы заказчиков
VSV
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Дизайн+верстка "Агриофирма Приазовская"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!