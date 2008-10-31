Необходимо помочь настроить визуальный редактор FCKeditor (чтобы работал на сайте с поддержкой PHP). Сейчас не удается настроить вставку картинок. Демо редактора здесь: http://www.fckeditor.net/demo Скачать редактор можно здесь: http://www.fckeditor.net/download Документация по установке и настройке: http://wiki.fckeditor.net/FCKeditor