Dmitry16

Д. Достов Dmitry16

 
39 летРоссия/Новокузнецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Портфолио здесь: http://www.dostov.ru/portfolio.htm

  • Настроить редактор FCKeditor

    $50

    Необходимо помочь настроить визуальный редактор FCKeditor (чтобы работал на сайте с поддержкой PHP). Сейчас не удается настроить вставку картинок. Демо редактора здесь: http://www.fckeditor.net/demo Скачать редактор можно здесь: http://www.fckeditor.net/download Документация по установке и настройке: http://wiki.fckeditor.net/FCKeditor

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexWeb
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
40 отзывов
$50
10 баллов
15 лет назад
Установка рейтинга сайтов uTopSites на сайт
Был рад сотрудничеству! Приятно работать с людьми, которые уважают чужой труд.
Сделал все быстро и качественно, спасибо)
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