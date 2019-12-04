DmitryEliseevOff

Senior C# .NET Developer
Основное направление в котором работаю больше 4-ёх лет это работа с БК (букмекерскими конторами): парсинг коэффициентов, проверка стратегий, автоматическое проставление ставок. Работаю со всеми БК и биржами: СНГ, Азиатские, Российские, Польские.
Разработка ПО для автоматизации
Парсинг любой сложности
Написание ботов под Telegram, WhatsApp, Viber, VK.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$65
2 балла
5 лет назад
Человек пропал, и ничего не сделал. И Ещё просил сразу переслать на его счёт.