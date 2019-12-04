DmitryEliseevOff

Елисеев DmitryEliseevOff

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Senior C# .NET Developer

Основное направление в котором работаю больше 4-ёх лет это работа с БК (букмекерскими конторами): парсинг коэффициентов, проверка стратегий, автоматическое проставление ставок. Работаю со всеми БК и биржами: СНГ, Азиатские, Российские, Польские.

Разработка ПО для автоматизации

Парсинг любой сложности

Написание ботов под Telegram, WhatsApp, Viber, VK.

Отзывы заказчиков

guest_15729651151532
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$65
2 балла
5 лет назад
Сценарий для ютуб ролика об общей сути ставок на спорт
Человек пропал, и ничего не сделал. И Ещё просил сразу переслать на его счёт.