DmitryEliseevOff

Senior C# .NET Developer

Основное направление в котором работаю больше 4-ёх лет это работа с БК (букмекерскими конторами): парсинг коэффициентов, проверка стратегий, автоматическое проставление ставок. Работаю со всеми БК и биржами: СНГ, Азиатские, Российские, Польские.

Разработка ПО для автоматизации

Парсинг любой сложности

Написание ботов под Telegram, WhatsApp, Viber, VK.