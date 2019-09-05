Dmitry_Slyusarev

Опытный программист, рабочий стаж более 11 лет. Лидер команды разработчиков.

Приветствую, меня зовут Дмитрий!Я являюсь лидером команды разработчиков уровня Middle и Senior, в которую также входят дизайнер и специалист по продвижению сайтов.Наличие специалистов разного уровня в моей команде позволяет давать как справедливую и реальную оценку вашему проекту, так и распределять нагрузку, что дает вам гарантии не только качественной работы, но и выполнении задач в срок. За долгие годы существования мы реализовали множество проектов, примеры которых вы можете увидеть ниже:1) Сайты: http://fd-telecom.ruhttp://intaboro.comhttps://www.dathena.iohttp://www.agriledger.io2) Приложения:https://apps.apple.com/ru/app/atclans/id1361474426https://apps.apple.com/ru/app/redcom/id1392251866https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.redcom.apphttps://apps.apple.com/ru/app/особое-право/id1460021905https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overridelabs.intaboroЕсли вы не нашли проект по своей тематике, или вы хотите более детально изучить нашу работу - обращайтесь в личные сообщения. Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству!Для связи вы можете использовать:E-mail: [email protected]: Kolamber