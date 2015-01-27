Агент по привлечению клиентов компании Dn-club.

Работа компании в сфере веб-дизайна в течении 7 лет.Берем в работу сайты по разной тематике, но наша узкая специализация и больше всего сделанных работ - именно сайты автосервисов.За несколько лет работы и сотрудничества с автосервисами, обратной связи с руководством компаний, нами уже выверен алгоритм быстрого создания и гарантированного продвижения сайтов с тематикой ремонта и обслуживания автомобилей, соответственно, наши цены за создание качественного, 30-50 страничного корпоративного сайта невысокие.

Сайты с другой тематикой (не-автосервисы) мы тоже делаем.Однако, необходимо некоторое время для того, чтобы наши программисты посчитали, во сколько нам обойдется продвижение по поисковым запросам сайта соответствующей тематики.

В настоящее время мы открыли другое узкоспециализированное направление - сайты салонов красоты.

По поводу сотрудничества и всей подробной информации обращаться ко мне/