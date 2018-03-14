Аудио и Видеомонтаж. Photoshop. Иллюстрации, логотипы.
1,5 года занимаюсь видеомонтажем и аудиомонтажем. Имеется опыт работы в Photoshop.
Делал видео и фото на заказ знакомым и решил попробовать себя в фрилансе.
Цену ставлю не дорогую, потому что еще не уверен в своих способностях на 100 процентов!
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Артём быстро и качественно справился с заданием, рекомендую как ответственного исполнителя. Работа выполнена качественно и в срок. Были учтены все пожелания и правки по промежуточным результатам, а так же получен приятный бонус, которого не было в ТЗ :-) Будем продолжать сотрудничество по другим нашим проектам.
Ответный отзыв
Мария ставит четкое и понятное ТЗ. Быстрая оплата после выполнения работы! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.