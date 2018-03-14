Артём быстро и качественно справился с заданием, рекомендую как ответственного исполнителя. Работа выполнена качественно и в срок. Были учтены все пожелания и правки по промежуточным результатам, а так же получен приятный бонус, которого не было в ТЗ :-) Будем продолжать сотрудничество по другим нашим проектам.