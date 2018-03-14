DobriYDed21

Артём DobriYDed21

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Аудио и Видеомонтаж. Photoshop. Иллюстрации, логотипы.

1,5 года занимаюсь видеомонтажем и аудиомонтажем. Имеется опыт работы в Photoshop.

Делал видео и фото на заказ знакомым и решил попробовать себя в фрилансе.

Цену ставлю не дорогую, потому что еще не уверен в своих способностях на 100 процентов!

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Отзывы заказчиков

pavlyuhmaria
Мария 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Создать логотип по примеру
Артём быстро и качественно справился с заданием, рекомендую как ответственного исполнителя. Работа выполнена качественно и в срок. Были учтены все пожелания и правки по промежуточным результатам, а так же получен приятный бонус, которого не было в ТЗ :-) Будем продолжать сотрудничество по другим нашим проектам.
Мария ставит четкое и понятное ТЗ. Быстрая оплата после выполнения работы! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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