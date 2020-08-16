Добрый день,есть песня на английском языке https://www.youtube.com/watch?v=LvwrDgId2HY нужно ее спеть на русском и наложить музыку,эту же или такой же бит с таким же темпом,в итоге на выходе должна получится песня с музыкой песня очень простая сами увидите там ...
Создание Анимации
Мульт клипов
мультфильмов
создания ригов персонажей
монтаж видио
иллюстрация персонажей
(работаю в программах : Moho,AI,APP)
- Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать песню ,сделать на русском и на английском ,придумать музыку и текст(англ перевод) и записать,песня предназначена для детей,но жанр исполнения может быть любым(без нецензурных фраз)..... должна быть веселой.....тематика песни сезоны года [url=https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY]https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY[/url] Что то вроде такого,то же ...Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Нужно сделать песню про машинки на английском языке текст и музыку нужно придумать самим,возрастная группа от 0 - 8 . Песня должна быть бодрой и веселойМузыка и Звуки1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день ,нужно сочинить музыку или изменить инструменты в существующей мелодии (https://www.youtube.com/watch?v=PNQt6bu2MtE) , и спеть (записать) песню под музыку, текст песни на английском ,слов очень не много как и в оригинале просто перечислять буквы и ...Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен3 года назад