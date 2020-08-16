Добрый день,есть песня на английском языке https://www.youtube.com/watch?v=LvwrDgId2HY нужно ее спеть на русском и наложить музыку,эту же или такой же бит с таким же темпом,в итоге на выходе должна получится песня с музыкой песня очень простая сами увидите там ...