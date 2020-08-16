DokAZhy

Андрей DokAZhy

 
33 годаБеларусь/Гродно
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Анимация & Иллюстрация

Создание Анимации

Мульт клипов

мультфильмов

создания ригов персонажей

монтаж видио

иллюстрация персонажей

(работаю в программах : Moho,AI,APP)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Спеть песню на русском языке

    Добрый день,есть песня на английском языке https://www.youtube.com/watch?v=LvwrDgId2HY нужно ее спеть на русском и наложить музыку,эту же или такой же бит с таким же темпом,в итоге на выходе должна получится песня с музыкой песня очень простая сами увидите там ...

    Музыка и Звуки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать песню на русском и английском языке

    Нужно сделать  песню ,сделать на русском и на английском ,придумать музыку и текст(англ перевод) и записать,песня предназначена для  детей,но жанр исполнения может быть любым(без нецензурных фраз)..... должна быть веселой.....тематика песни сезоны года [url=https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY]https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY[/url] Что то вроде такого,то же ...

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать детскую песню

    $100

    Нужно сделать песню про машинки на английском языке текст и музыку нужно придумать самим,возрастная группа от 0 - 8 . Песня должна быть бодрой и веселой

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Записать песню и музыку для ютуб канала

    Добрый день ,нужно сочинить музыку или изменить инструменты в существующей мелодии (https://www.youtube.com/watch?v=PNQt6bu2MtE) , и спеть (записать) песню под музыку, текст песни на английском ,слов очень не много как и в оригинале просто перечислять буквы и ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать детскую песню
Снова отлично поработали, сам буду ждать новых заказов, и другим советую!
Снова порадовала выполненная работа,все на высшем уровне
Ответный отзыв
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$80
10 баллов
3 года назад
Записать песню и музыку для ютуб канала
Четко поставлена задача, оплата в срок, коммуникация на высоте - отличный заказчик, однозначно рекомендую!
Работа была выполнена в срок,качество --великолепно.Ни капельки не пожалел, что выбрал именно этого автора,было полное понимание того чего я хочу. Рекомендую!!!
Ответный отзыв