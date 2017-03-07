SEO-специалист

Занимаюсь продвижением сайтов 5 лет. Считаю себя профессионалом в области SEO продвижения. Начинал свой путь как самоучка. После года работы понял, что дальнейшее развитие, как специалиста самостоятельно будет достаточно трудно. Устроился в компанию по SEO продвижению. За это время многому научился: работа в команде, участие в различных проектах (от интернет-магазинов до крупных СМИ), научился находить выход из безвыходной ситуации =) и много другое....

После 2 с лишнем лет работы, я получил все необходимые личностные качества SEO-специалиста и множество знаний, я осознал, как правильно подходить к саморазвитию и узнал множество "фишек", которые помогают мне в работе.

Уволился по причине, что работа в крупной компании требует максимальной отдачи и бешеный темп работы, за который тебе платят копейки. Времени на себя и семью почти не остается.

Что вы получите, заказав продвижение у меня:

- гарантии, которые будут выполнены (в зависимости от проекта и вида продвижения);

- ежемесячная отчетность;

- постоянная обратная связь;

- все совершаемые действия согласовываются с клиентом;

- привлекательная цена на предлагаемые услуги.

Теперь о том, что я предлагаю:

1) Продвижение по позициям

2) Продвижение по трафику

3) Введение рекламной компании в Яндексе и Google

3) Тематический трафик