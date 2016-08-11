Drinkmypepsi

Ксения Drinkmypepsi

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 отзывов
$8
10 баллов
9 лет назад
Необходимо написать 110 коротких предложений
Отличная работа, буду обращаться еще и всем советую.
Замечательный работодатель, было очень приятно работать!
Ответный отзыв