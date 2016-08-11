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Ксения
Drinkmypepsi
Drinkmypepsi
27 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Иванова
Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 отзывов
$8
10 баллов
9 лет назад
Необходимо написать 110 коротких предложений
Отличная работа, буду обращаться еще и всем советую.
Замечательный работодатель, было очень приятно работать!
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Отзывы заказчиков
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