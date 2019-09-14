DrowKen

Андрей DrowKen

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Андрей

Здравствуйте! Опыт работы в photoshop и lightroom  3+ лет ! Раньше работал на upwork, обрабатывал фотографии профессиональных фотографов! Свадебные фото от 100 штук ! Портфолио указанно в профиле!

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Отзывы заказчиков

malets72
52 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Обработка фото
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kostromenko322
Василий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
9 баллов
6 лет назад
Обработка фото
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!