Андрей
Здравствуйте! Опыт работы в photoshop и lightroom 3+ лет ! Раньше работал на upwork, обрабатывал фотографии профессиональных фотографов! Свадебные фото от 100 штук ! Портфолио указанно в профиле!
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$120
9 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!