Drumsik

Дмитрий Drumsik

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UI/UX Designer / Social Media Manager / Copyrighther

-= Привет =-

Коротко о моих навыках:

  • Создание дизайна и наполнения презентации

  • Создание дизайна страниц сайта

  • Ведение соц. сетей и каналов Телеграм и Ютуб

  • Создание креативов для таргетированной рекламы

  • Настройка таргетированной рекламы через бизнес аккаунт Meta и Instagram

Буду рад любому сотрудничеству. Ищу опыт в сфере дизайна. Обещаю быть полезным вам и отнестись к любому заданию со всей ответственностью. Жду ваших предложений 🙌

Портфолио