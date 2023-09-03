UI/UX Designer / Social Media Manager / Copyrighther
-= Привет =-
Коротко о моих навыках:
Создание дизайна и наполнения презентации
Создание дизайна страниц сайта
Ведение соц. сетей и каналов Телеграм и Ютуб
Создание креативов для таргетированной рекламы
Настройка таргетированной рекламы через бизнес аккаунт Meta и Instagram
Буду рад любому сотрудничеству. Ищу опыт в сфере дизайна. Обещаю быть полезным вам и отнестись к любому заданию со всей ответственностью. Жду ваших предложений 🙌
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Страница для веб сайтанет просмотров
- Презентация для компаниинет просмотров