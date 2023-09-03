UI/UX Designer / Social Media Manager / Copyrighther

-= Привет =-

Коротко о моих навыках:

Создание дизайна и наполнения презентации

Создание дизайна страниц сайта

Ведение соц. сетей и каналов Телеграм и Ютуб

Создание креативов для таргетированной рекламы

Настройка таргетированной рекламы через бизнес аккаунт Meta и Instagram

Буду рад любому сотрудничеству. Ищу опыт в сфере дизайна. Обещаю быть полезным вам и отнестись к любому заданию со всей ответственностью. Жду ваших предложений 🙌