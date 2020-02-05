Dssoundwaves

Sound design, sound editing

Профессиональное и качественное сведение и редактирование звука. Очистка звука от посторонних шумов, помех, кликов и пр. Баланс звука, голоса( вокала), музыки, создание и добавление звуковых эффектов (fx) под видеоряд. Есть своя технология сведения звука, которая позволяет делать голос более насыщенным, ярким и глубоким. Опыт работы имеется 7 лет, но во фрилансе недавно. Для создания доверия готов обсудить по условиях.

Работаю с таким софтом и программным обеспечением:

Pro tools» «Nuendo» « Izotope Rx, Ozone»«Adobe Audition» плагины «Waves»Виртуальные синтезаторы «Sylenth1» «Cytrus» «Nexus» и др.Allen & Heath Ilive t112 и SQ7, Sound Device788t, Edirol R-4 PRO, Sennheiser MKH416, радиосистемы Sennheiser ew100(500,2000) Sennheiser plug-on, Рекордер Zoom H4Npro (имееться свой)