Cъемки любой сложности,3D любой сложности

TVC Producer/Executive Producer

Опытработы 14 лет

Март 2012 — по настоящее время

2 года 9 месяцев

Lobsterfilm

Киев, www.lobsterfilm.com

Executive producer

* организация ипроведение тендеров, составление бюджета ;

* подбор режиссеров и операторов, съемочной команды ;

* координация подготовки, проведения съемочного процесса, пост-продакшна между

Агентством и Продакшн студией ;

* подготовка презентаций, организация и проведение предпродакшн и продакшн

митингов, организация и контроль пост-продакшна от начала проекта до его сдачи.

;

* проведения фотосъемок, видеосъемок, как для локального, так и международного

рынка ;

Ноябрь 2010 — март2012

1 год 5 месяцев

Индивидуальноепредпринимательство / частная практика / фриланс

Киев

Executive producer

Работа по организациисъемок ( сервисные проекты для заграницы) , разработка сценариев для рекламных

роликов, работа с РА в качестве фриланс-продюсера

Январь 2006 — декабрь2010

5 лет

PSBfilms

Киев, www.psbfilms.com

Executive producer

* организация ипроведение тендеров, составление бюджета ;

* подбор режиссеров и операторов, съемочной команды ;

* координация подготовки, проведения съемочного процесса, пост-продакшна между

Агентством и Продакшн студией ;

* подготовка презентаций, организация и проведение предпродакшн и продакшн

митингов, организация и контроль пост-продакшна от начала проекта до его сдачи.

;

* проведения фотосъемок, видеосъемок, как для локального, так и международного

рынка ;

Октябрь 2003 — ноябрь2005

2 года 2 месяца

AdamSmith Advertising

Киев

TVCProducer/production manager

*ведение проектов пополиграфии, сувенирной продукции, POS-материалам, производству наружной рекламы

и пр.

* анализ коммерческих предложений и расширение базы данных подрядчиков

* бюджетирование, контроль производства и качества рекламной продукции

* организация и проведение тендеров среди продакшн студий, ;

* обработка и сведение бюджетов ;

* подготовка и проведение презентаций и переговоров ;

* организация и проведение фото и видеосъемок для ведущих клиентов агентства

(Оболонь, Арго, Старый Друг, Mitsubishi Motors и т.д.). ;

Июль 2000 — май 2003

2 года 11 месяцев

Belka&Strelka

Киев, www.belkastrelka.com

администратор\ ассистент фотографа

* организация ипроведение фотосессий, ;

* построение отношений между агентством и продакшеном;

* Работа с такими Клиентами, как Сандора, Козырная Карта, Kraft, Coca-Cola,

Philip Morris и с ведущими сетевыми рекламными агентствами: Saatchi &

Saatchi, Ogilvy & Mothers, BBDO и т.д ;

Знание языков

Украинский —родной

Английский —могу проходить интервью

Русский — свободно владею