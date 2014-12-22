TVC Producer/Executive Producer
Опытработы 14 лет
Март 2012 — по настоящее время
2 года 9 месяцев
Lobsterfilm
Киев, www.lobsterfilm.com
Executive producer
* организация ипроведение тендеров, составление бюджета ;
* подбор режиссеров и операторов, съемочной команды ;
* координация подготовки, проведения съемочного процесса, пост-продакшна между
Агентством и Продакшн студией ;
* подготовка презентаций, организация и проведение предпродакшн и продакшн
митингов, организация и контроль пост-продакшна от начала проекта до его сдачи.
;
* проведения фотосъемок, видеосъемок, как для локального, так и международного
рынка ;
Ноябрь 2010 — март2012
1 год 5 месяцев
Индивидуальноепредпринимательство / частная практика / фриланс
Киев
Executive producer
Работа по организациисъемок ( сервисные проекты для заграницы) , разработка сценариев для рекламных
роликов, работа с РА в качестве фриланс-продюсера
Январь 2006 — декабрь2010
5 лет
PSBfilms
Киев, www.psbfilms.com
Executive producer
* организация ипроведение тендеров, составление бюджета ;
* подбор режиссеров и операторов, съемочной команды ;
* координация подготовки, проведения съемочного процесса, пост-продакшна между
Агентством и Продакшн студией ;
* подготовка презентаций, организация и проведение предпродакшн и продакшн
митингов, организация и контроль пост-продакшна от начала проекта до его сдачи.
;
* проведения фотосъемок, видеосъемок, как для локального, так и международного
рынка ;
Октябрь 2003 — ноябрь2005
2 года 2 месяца
AdamSmith Advertising
Киев
TVCProducer/production manager
*ведение проектов пополиграфии, сувенирной продукции, POS-материалам, производству наружной рекламы
и пр.
* анализ коммерческих предложений и расширение базы данных подрядчиков
* бюджетирование, контроль производства и качества рекламной продукции
* организация и проведение тендеров среди продакшн студий, ;
* обработка и сведение бюджетов ;
* подготовка и проведение презентаций и переговоров ;
* организация и проведение фото и видеосъемок для ведущих клиентов агентства
(Оболонь, Арго, Старый Друг, Mitsubishi Motors и т.д.). ;
Июль 2000 — май 2003
2 года 11 месяцев
Belka&Strelka
Киев, www.belkastrelka.com
администратор\ ассистент фотографа
* организация ипроведение фотосессий, ;
* построение отношений между агентством и продакшеном;
* Работа с такими Клиентами, как Сандора, Козырная Карта, Kraft, Coca-Cola,
Philip Morris и с ведущими сетевыми рекламными агентствами: Saatchi &
Saatchi, Ogilvy & Mothers, BBDO и т.д ;
Знание языков
Украинский —родной
Английский —могу проходить интервью
Русский — свободно владею