Відео монтаж та фото можна ціна не велика пишіть зроблю все у найкращому вигляді

Я професійний фото монтажер можу зробити дуже якісне фото також якщо потрібно можу зробити дуже якісне відео можу допомогти з прокачкою інстаграму через не велику плату якщо вас цікавить ця пропозиція то напишіть я допоможу вам зробити все що потрібно також я можу зробити дуже класне відео для тік току і інстаграму якщо потрібно це буде коштувати трохи дорожче звісно буде якісна робота