Работа как хобби
Специалист по автоматизации и AI-ассистентам
✅ Окончил курс по автоматизации на Make.com
✅ Настраиваю бизнес-процессы через no-code инструменты
✅ Создаю и обучаю AI-ассистентов (нейросети, чат-боты, голосовые помощники)
✅ Оптимизирую рутинные задачи: обработка данных, CRM, email-рассылки, отчетность
Как это поможет вам:
Сэкономлю время за счет автоматизации
Уменьшу операционные ошибки
Внедрю цифровых помощников под ваши задачи
Готов к разовым проектам или долгому сотрудничеству. Пишите — обсудим ваши цели!