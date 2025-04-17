Работа как хобби

Специалист по автоматизации и AI-ассистентам

✅ Окончил курс по автоматизации на Make.com

✅ Настраиваю бизнес-процессы через no-code инструменты

✅ Создаю и обучаю AI-ассистентов (нейросети, чат-боты, голосовые помощники)

✅ Оптимизирую рутинные задачи: обработка данных, CRM, email-рассылки, отчетность

Как это поможет вам:

Сэкономлю время за счет автоматизации

Уменьшу операционные ошибки

Внедрю цифровых помощников под ваши задачи

Готов к разовым проектам или долгому сотрудничеству. Пишите — обсудим ваши цели!