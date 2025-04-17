Eastwood

Виталий Eastwood

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Работа как хобби

Специалист по автоматизации и AI-ассистентам

✅ Окончил курс по автоматизации на Make.com
✅ Настраиваю бизнес-процессы через no-code инструменты
✅ Создаю и обучаю AI-ассистентов (нейросети, чат-боты, голосовые помощники)
✅ Оптимизирую рутинные задачи: обработка данных, CRM, email-рассылки, отчетность

Как это поможет вам:

  • Сэкономлю время за счет автоматизации

  • Уменьшу операционные ошибки

  • Внедрю цифровых помощников под ваши задачи

Готов к разовым проектам или долгому сотрудничеству. Пишите — обсудим ваши цели!