Дизайнер интерьера
Вас приветствует «Easy Vizion» и я, Елизавета Попова.
Студия занимается разработкой интерьеров, реализацией дизайн проектов под ключ.
Делаем это с душой, любовью и большим опытом. Берем в работу проекты по всему миру.
-Создаем оригинальные интерьеры
-Индивидуальный подход
-Консультации
-Разработка планировочного решения
-Дизайн интерьера с авторским контролем
-Проектируем интерьеры по всему миру
Добро пожаловать.
Instagram: easy_vizion
Портфолио
- Реализованный дизайн проект, г. Красноярск 2022год17 просмотров
- Реализованный дизайн проект, г. Красноярск 2021год17 просмотров
- Реализованный дизайн проект, город Москва 2021год.19 просмотров
- Реализованный дизайн проект, город Москва 2020год.18 просмотров
- Концепт магазина одежды.22 просмотра
- Концепт салона красоты.16 просмотров
- Визуализация салона красоты.18 просмотров
- Реализованный дизайн проект салона красоты 2021год18 просмотров
- "Green Green". Сеть кофеен город Красноярск, 2021г13 просмотров
- "Green Green". Сеть кофеен город Красноярск, 2020г17 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$2/час
от $150от 30 дней
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