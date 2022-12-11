Дизайнер интерьера

Вас приветствует «Easy Vizion» и я, Елизавета Попова.

Студия занимается разработкой интерьеров, реализацией дизайн проектов под ключ.

Делаем это с душой, любовью и большим опытом. Берем в работу проекты по всему миру.

-Создаем оригинальные интерьеры

-Индивидуальный подход

-Консультации

-Разработка планировочного решения

-Дизайн интерьера с авторским контролем

-Проектируем интерьеры по всему миру

Добро пожаловать.

Instagram: easy_vizion