UX/UI дизайнер

Уникальный, продающий дизайн. Создание дизайна сайтов и лендингов.

Доброе время суток, Уважаемый заказчик!

Меня зовут Егор, я занимаюсь UX/UI дизайном.

Ранее, на протяжении около 2-х лет, работал копирайтером/сценаристом в колл-центре, писал продающие текста для сотрудников. Поэтому имею большой опыт в написании текста, маркетинге и психологии целевой аудитории.

Я готов предложить Вам услуги по разработке сайтов, лендингов, логотипов, фирменных стилей, а так же созданию качественных прототипов сайта.

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.

Буду рад сотрудничеству!