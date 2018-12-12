Ekaterina-3-7

Любая работа с текстами и таблицами

Автор студенческих работ, редактор/корректор/наборщиктекстов любой тематики

1. Выполнение на заказ студенческих работ: контрольные,рефераты, курсовые, тесты, ответы на вопросы юридического профиля и русского

языка.

2. Проверка грамматики, орфографии, пунктуации,корректура/редактура (для частных и юр. лиц), форматирование текста, оформление по правилам, форматирование, вёрстка.

3. Набор текста из формата картинки в текстовый редактор.

4. Работа с таблицами (базами данных, прайсами).

5.Помощь в оформлении документов.

6. Транскрибация, т.е. расшифровка аудио- ивидео-файлов, перенос текста записи в текстовый формат дословно.

Компьютернаяграмотность:

Пакет Microsoft Office,Power Point, Abbyy Finereader, Acrobat Reader DC, Foxit Reader, CorelDRAW, Express

Scribe Transcription Software, Internet, электроннаяпочта, оргтехника (принтер, факс, сканер, ксерокс).

Владениемашинописью (высокая скорость печати).

Знаниеоснов кадрового делопроизводства, 1С 8 версии по работе с ТТН, счет-фактурами,

доверенностями, командировочными удостоверениями.

Профессиональныеи личные качества: ответственность, грамотность,обучаемость, аккуратность, внимательность, исполнительность, вежливость, доброжелательность,

порядочность.